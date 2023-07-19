Рекордсменку мира в беге с барьерами обвинили в нарушении антидопинговых правил

— Я намерена бороться с этим обвинением. Мое дело будет рассмотрено судом из трех арбитров до начала чемпионата мира в следующем месяце. Я чистый спортсмен, меня регулярно (может быть, даже чаще, чем обычно) проверяет независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) — я была протестирована в течение нескольких дней после моего третьего «пропущенного теста». Верю, что все разрешится в мою пользу и что я выступлю на чемпионате мира в августе, — написала Амусан в социальной сети.