Рекордсменку мира в беге с барьерами обвинили в нарушении антидопинговых правил

Рекордсменку мира в беге на 100 м с барьерами обвинили в нарушении антидопинговых правил
Рекордсменка мира в беге на 100 метров с барьерами нигерийка Тоби Амусан сообщила, что ее обвинили в нарушении антидопинговых правил.
По словам 26 летней легкоатлетки, ей предъявлено обвинение из за пропусках трех допинг тестов в течение 12 месяцев, что может привести к двухлетней дисквалификации.
— Я намерена бороться с этим обвинением. Мое дело будет рассмотрено судом из трех арбитров до начала чемпионата мира в следующем месяце. Я чистый спортсмен, меня регулярно (может быть, даже чаще, чем обычно) проверяет независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) — я была протестирована в течение нескольких дней после моего третьего «пропущенного теста». Верю, что все разрешится в мою пользу и что я выступлю на чемпионате мира в августе, — написала Амусан в социальной сети.
Амусан установила мировой рекорд в беге на 100 м с барьерами на чемпионате мира 2022 года в Юджине (США), пробежав дистанцию за 12,12 секунды. На Олимпийских играх в Токио нигерийка стала четвертой.
Чемпионат мира 2023 пройдет в Будапеште с 19 по 27 августа.