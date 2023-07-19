Исинбаеву призвали вернуть РФ машины и квартиру

Бывший тренер по легкой атлетике Анна Гвиниашвили отреагировала на высказывания двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, призвав ее вернуть России машины и квартиру. Соответствующее заявление она сделала в беседе со Sport24.

Ранее Исинбаева, комментируя сообщения о ее переезде в Испанию и связях с ВС РФ, заявила, что в сентябре возобновит работу в комиссии МОК, поскольку комитет не нашел оснований для ее отстранения. Также спортсменка указала, что никогда не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала «номинальным».

По мнению Гвиниашвили, если бы чемпионка тренировалась с самого начала в Испании, то она бы могла и не стать «Еленой Исинбаевой». Экс-тренер уверена, что проблема заключается в превозношении спортсменов, «живущих за счет государства и получающих огромную стипендию», которой нет ни в одной стране мира.

«Мы до конца не знаем, что конкретно имела в виду Исинбаева. Но если для нее это было действительно номинально, тогда пускай вернет номинальные зарплату, все премии, машины и квартиру, что дала ей родина. И в итоге делает так, что она здесь ни при чем, чтобы остаться в МОК», — отметила Гвиниашвили.