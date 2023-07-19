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Чернышенко призвал опираться на факты в отношении Исинбаевой

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию с олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой. Он заметил, что не следует делать поспешные выводы по этому вопросу, пишет ТАСС.

Чернышенко призвал опираться на факты в отношении Исинбаевой
© РИА Новости

Чернышенко отметил, что Исинбаева является одной из величайших российских спортсменов. К этому, добавил он, необходимо относиться с уважением.

Кроме того, уточнил вице-премьер, следует разобраться в том, «кто что сказал и какой текущий статус, где она [Исинбаева] находится».

Чиновник пояснил, что о ситуации узнал из противоречивых публикаций в СМИ. Он резюмировал, что в любом случае, не разобравшись в истории в полном объеме, не следует давать оценку действиям и словам спортсменки.

Напомним, что Исинбаевой 41 год. В ее активе золотые медали на Играх 2004 и 2008 годов, бронза Олимпиады-2012. Кроме того, она выиграла на семи чемпионатах мира - три раза на открытом воздухе, четыре раза - в помещении.

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