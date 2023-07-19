Винер призвала дождаться критериев допуска российских гимнастов на международные турниры

Решение о допуске российских спортсменов на соревнования под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) трудно комментировать, поскольку организация не обозначила точных критериев для получения нейтрального статуса. Об этом ТАСС в среду заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.

19 июля исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов на международные соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов с 1 января 2024 года. В ближайшие недели FIG разработает специальные правила и документы, на основании которых будет приниматься решение о предоставлении нейтрального статуса.

"Мне совершенно нечего сегодня комментировать, потому что абсолютно непонятно ничего", - сказала Винер, предложив дождаться, когда FIG выработает более четкие условия допуска.