Победителю Кубка России в беге на 100 м Скулину поставили пластину на сломанную ключицу

"Мне вчера сделали операцию, сейчас отхожу потихонечку, - сказал Скулин. - Мне поставили пластину титановую на ключицу, а в сломанную со смещением руку установили спицу. Также в ходе обследования выяснилось, что у меня связки порваны, и эту проблему в ходе операции мне врачи тоже решили. Сложно сейчас говорить о сроках восстановления, пока мне отводят не менее трех месяцев на реабилитацию, а в больнице я пробуду около недели".