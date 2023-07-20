Прыгунья Дарья Клишина рассказала об отношении к вещам и деньгам

«Работаю с канадским брендом одежды, а все остальное практически не касается спорта.



Дизайном неспортивной одежды заниматься не хотелось, потому что я перфекционист. Если в чем-то не разбираюсь, то не полезу туда. Тут же я как рыба в воде: знаю, что нужно спортсмену, как он хотел бы себя чувствовать в одежде во время физической активности. Чувствую себя более уверенно, потому что разбираюсь в этом и могу дать совет.



А в обычной одежде я не профессионал, не разбираюсь в неспортивных тканях, а ткань – это главное, с нее все начинается.



У меня есть человек, с которым я советуюсь, если мне нужно подобрать одежду на мероприятие. Чаще всего спрашиваю дресс-код, что за место. Я подбираю образ сама, но спрашиваю: все ли подходит к атмосфере? Если намечается что-то ответственное, то могу поговорить с дизайнером, особенно если требуется сшить что-то уникальное.



Я не шопоголик и не транжира. Стараюсь покупать вещи по надобности, но у меня много одежды. Не покупаю просто так, редко хожу на бесцельный шопинг, меня это не привлекает. Нужна хотя бы маленькая цель, а иначе это пустая трата времени. Нет такого, что я хожу по магазинам просто посмотреть.



Самая эксклюзивная вещь? Даже не знаю. Помню, когда я первый раз купила дорогую сумку, была очень счастлива, что могу себе ее позволить. Но это не первые заработанные деньги и не последние потраченные.



Наверное, «сколько заработала – столько и потратила» относится к машине. Это был подарок себе на день рождения. В 18 лет я сдала на права, через месяц мне исполнилось 19 – и я купила машину. Я заработала эти деньги за лето – хорошо отъездила по коммерческим стартам. Это была первая крупная покупка.



Я всегда покупаю только хорошие сумки и хорошую обувь, а одежду могу и в Zara купить. Наверное, платье на выход выберу в другом магазине, но базовые вещи спокойно покупаю там. Я не тот человек, который купит футболочку в магазине Dior за тысячу долларов. Ни за что в жизни! Потому что знаю, как зарабатываются деньги, и не потрачу их на вещь, которая, по моему мнению, их не стоит. У меня нет погони за брендами. А вот что касается сумок и обуви: пускай их будет меньше, но они должны быть лучше.



Купальников у меня очень много. Когда переехала во Флориду, это был большой соблазн, ведь ты живешь у океана. Купальники – это не такая роскошь, даже у больших брендов они не супердорогие. К тому же они очень быстро выцветают на солнце. Не знаю, сколько их у меня – может, 50. Наверное, надо перебрать и что-то отложить для бассейна», – рассказала Клишина.