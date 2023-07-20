Стала известна реакция Кабаевой на возвращение российских гимнасток

Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева в интервью ТАСС заявила, что Международная федерация гимнастики (FIG) должна отказаться от нейтральных статусов для российских и белорусских атлетов.

Экс-гимнастка заявила, что приветствует решение организации о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях с 1 января 2024 года, но призвала также вернуть им право защищать цвета национального флага.

«Монополия отдельных стран на международные спортивные организации недопустима. Вмешательство политики в спорт разрушает его.



Параллельно нужно создавать новую систему, свободную от политики», — заявила Кабаева.

19 июля FIG объявила о том, что с нового года российские и белорусские спортсмены смогут выступать на чемпионатах мира под эгидой своей организации.