Умер олимпийский чемпион 1980 года в составе сборной СССР легкоатлет Валюлис

"С глубокой грустью сообщаем, что 19 июля умер известный литовский легкоатлет Ремигиюс Валюлис. В 1980 году в составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом в эстафете 4x400 м. После завершения спортивной карьеры он 10 лет работал тренером и учителем. Имя Валюлиса навсегда останется в наших сердцах и истории легкой атлетики Литвы", - говорится в сообщении.