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Олимпийский чемпион объяснил слова Исинбаевой о номинальных воинских званиях

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) и олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили объяснил слова двукратной победительницы ОИ Елены Исинбаевой, которая назвала свои воинские звания номинальными. Об этом сообщает ТАСС.

Олимпийский чемпион объяснил слова Исинбаевой о номинальных воинских званиях
© РИА Новости

Он подчеркнул, что сам является полковником, но при этом не бегал за танком и не брал языков.

«Какой из меня боевой офицер? Я решал задачи, которые ставило передо мной командование, на спортивной площадке. И Исинбаева тоже. Да, сказала неаккуратно, но мы-то зачем с цепи срываемся?» — отметил Мамиашвили.

Функционер добавил, что происходящее вокруг Исинбаевой радует зарубежных партнеров.

«Мы — граждане России, у нас одна страна, мы едиными должны быть», — заявил Мамиашвили.

20 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вступился за Исинбаеву, заявив, что спортивная общественность жестко реагирует на заявление прыгуньи, не зная, о чем идет речь. Он добавил, что нельзя забывать о заслугах олимпийской чемпионки.

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Позднее на своей странице во «ВКонтакте» она написала, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.