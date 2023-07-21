Фейт Кипьегон побила третий мировой рекорд за два месяца

Кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон, которая специализируется в беге на 1500 метров, побила свой третий мировой рекорд за последние два месяца.

На этапе Бриллиантовой лиги в Монако Кипьегон пробежала милю быстрее всех женщин в истории, показав время 4 минуты 7,64 секунды. Отметим, что Фейт не бегала эту дистанцию с 2016 года. Предыдущий рекорд в беге на милю был установлен в 2019 году представительницей Нидерландов Сифан Хассан, которая также в Монако преодолела дистанцию за 4.12,33.