Украинцам разрешили участвовать в соревнованиях с российскими спортсменами

Министерство молодежи и спорта Украины разрешило украинским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях, на которых российские и белорусские атлеты выступают в нейтральном статусе. Соответствующий указ опубликован на сайте ведомства.

© Reuters

Отмечается, что запрет на участие сборных из Украины продолжает действовать на турниры, в которых спортсмены из России и Белоруссии выступают под своими флагами, а также также своими действиями или заявлениями могут обозначать свою национальную принадлежность.