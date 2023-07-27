Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не появляется на заседаниях исполкома организации в течение двух лет.

Ранее Исинбаева сообщила, что в сентябре возобновит работу в МОК, а также отметила, что никогда не состояла в Вооруженных силах РФ, назвав имеющееся у нее звание майора «номинальным». Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал недопустимым отношение Исинбаевой к собственному воинскому званию. Также министр отметил, что Елена представляет не Россию в МОК, а скорее МОК в России.