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«Исинбаева не появляется на исполкомах ОКР в течение двух лет» — Поздняков

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не появляется на заседаниях исполкома организации в течение двух лет.

Ранее Исинбаева сообщила, что в сентябре возобновит работу в МОК, а также отметила, что никогда не состояла в Вооруженных силах РФ, назвав имеющееся у нее звание майора «номинальным». Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал недопустимым отношение Исинбаевой к собственному воинскому званию. Также министр отметил, что Елена представляет не Россию в МОК, а скорее МОК в России.

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— Исинбаева, к сожалению, уже два года как дистанцировалась от Олимпийского комитета России, в котором она является членом исполкома. Поэтому мы ее не видели на заседаниях в течение двух лет, — сказал Поздняков на сессии форума «Россия — Африка».

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом (она выигрывала золото на Играх в 2004 и 2008 годах), бронзовый призер Олимпиады 2012, многократная чемпионка мира, обладательница 28 мировых рекордов.

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