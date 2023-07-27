Исинбаева два года не появлялась в ОКР
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, являющаяся членом исполкома организации, дистанцировалась от нее и не появлялась там уже два года. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Исинбаева заявила, что с сентября продолжит работу в Международном олимпийском комитете и отметила, что воинские звания, полученные в период выступления за ЦСКА, имеют номинальный характер. Сама же спортсменка имеет звание майора.
После скандального заявления, СМИ выяснили, что Исинбаева владеет домом в испанском элитном жилом комплексе. Там она зарегистрирована с мужем и детьми, которые получают образование на юге Тенерифе. После этого на спортсменку обрушилась волна хейта.
Так, депутат Госдумы Светлана Журова призвала Елену объясниться по поводу открывшихся подробностей ее жизни в Испании. Она назвала эту ситуацию серьезной, которая «ложится неприятным следом на всех спортсменов». Депутат призвала Исинбуеву выйти на связь и самой объяснить ситуацию.