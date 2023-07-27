Глава ОКР заявил о невозможности исключения Исинбаевой из исполкома

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что не видит смысла в обсуждении ситуации, которая сложилась вокруг двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой. Слова Мамиашвили передает РИА Новости. "Что касается великой чемпионки Исинбаевой, то меня вообще не волнует, где она живет. Имеет полное право, свои деньги она заработала каждодневным трудом и великолепными результатами. Убежден, что она — глубочайший патриот страны при любых обстоятельствах", - заявил Мамиашвили. 27 июля глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Исинбаева два года как дистанцировалась от организации, в котором она является членом исполкома. При этом ОКР не может ее исключить из исполкома, потому что олимпийская чемпионка - член Международного олимпийского комитета (МОК). 12 июля El Digital Sur написало, что Исинбаева переехала жить в Испанию. 17 июля спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный Олимпийский комитет. В ходе президентских выборов 2018 года Елена Исинбаева вошла в состав движения Putin Team, основанного хоккеистом "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным. В феврале 2023 года Исинбаева попала на 50 лет в санкционный список Украины.