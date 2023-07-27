На чемпионате мира по фехтованию в Милане произошел инцидент между украинской спортсменкой Ольгой Харлан и российской фехтовальщицей Анной Смирновой. После победы Харлан в поединке, они должны были пожать друг другу руки в знак уважения и завершения соревнований. Однако Харлан отказалась выполнять этот жест и вместо этого направила свою саблю на российскую соперницу.

Этот эпизод вызвал много дискуссий среди экспертов, которые в итоге пришли к выводу, что Харлан грубо нарушила правила поведения на соревнованиях. Олимпийская чемпионка даже покинула дорожку, в то время как Смирнова ждала ее 45 минут, чтобы официально признать свое поражение.

Вследствие этого инцидента официальные представители федерации приняли решение дисквалифицировать Харлан и исключить ее из дальнейшего участия в соревнованиях.

Однако стоит отметить, что на фоне этого инцидента продолжается конфликт между Россией и Украиной. С начала 2022 года Россия проводит военную операцию на Донбассе, а Российская Федерация призывает к мирным переговорам. В то же время западные союзники Украины продолжают поставлять ей оружие для борьбы с РФ.