Глава ВФП: на президиуме не обсуждалось участие россиян в Азиатских играх

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников ответил на вопрос о возможном допуске российских спортсменов на Азиатские игры.

«На президиуме не обсуждалось участие российских спортсменов в Азиатских играх. У нас просто нет вводных. Комиссия на бюро World Aquatics не выступила, доклад будет до конца года.

Какой будет реакция федерации, если спортсменов допустят в нейтральном статусе? Для начала надо увидеть критерии допуска. У некоторых международных федераций они уже есть, у нашей — нет.