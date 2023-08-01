WADA оправдало рекордсмена в беге на 800 м в преддверии чемпионата мира

Напомним, Бол был временно отстранён от участия в соревнованиях любого уровня и тренировках национальной команды. Во внесоревновательной пробе Бола от 11 октября 2022 года был обнаружен допинг (эритропоэтин). Обвинения в адрес Бола были сняты спустя месяц после раскрытия пробы B. Оно показало «атипичный результат». Тест не был отрицательным, но продемонстрировал, что безоговорочно обвинять спортсмена в приёме ЭПО нельзя.