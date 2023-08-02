Гимнастка Мустафаева поделилась с поклонниками фото в купальнике

Азербайджанская гимнастка с русскими корнями, мастер спорта по художественной гимнастике Самира Мустафаева в своем Instagram поделилась со своими подписчиками новой фотографией. На кадре 30-летняя гимнастка позирует в черном открытом купальнике.

Мустафаева родилась 15 января 1993 года в Санкт-Петербурге. В 2007 году она начала выступать за сборную Азербайджана, принимая участие в этапах Кубка мира, чемпионатах мира и Европы. За это время стала двукратной бронзовой призеркой клубного чемпионата мира в Японии (2008 год, в командном и личном первенстве), обладательницей бронзовой медали чемпионата мира в Японии (2009 год, командное многоборье).