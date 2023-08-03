Минспорта Сомали проведет расследование из-за худшего результата на Универсиаде

Министр спорта Сомали Мохамед Барре Мохамуд пообещал провести расследование после выступления легкоатлетки Насры Абукар Али, которая показала худший результат в истории на стометровке в рамках летней Универсиады-2023 в Китае. Об этом передает «Царьград».

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Глава ведомства заявил, что министерство не имело никакого отношения к выбору спортсменки и пообещал провести расследование, каким образом спортсменка попала на престижные соревнования.

Забег на 100 м среди женщин спринтерша из Сомали, которая стартовала на четвертой дорожке, пробежала за 21,81 секунды. Настолько плохого результата на дистанции не фиксировали уже очень давно. При этом на плакате за спортсменкой красовалась надпись «Мечты сбываются».