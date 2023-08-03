Легкоатлетка Кнороз рассказала о сложностях в квалификации чемпионата России

«Ребята, это просто трэш, я чуть не завалила квалификацию на чемпионате России. У меня нет слов. Короче, квалификационная высота – 4,20 м. Ну я с неё и начинала. И, чтобы вы понимали, я взяла её с третьей попытки! У меня никогда в жизни не было такого выброса адреналина. Вы не представляете, что это такое. Я стояла, а у меня тряслись руки, ноги, в голове куча мыслей, внутри всё сжимается. После того как я всё-таки прыгнула, мне кажется, от облегчения вся трибуна вздохнула. Когда я взяла высоту с третьей попытки, мне потребовалось минут 10, чтобы успокоиться», – рассказала Кнороз в своём телеграм-канале.