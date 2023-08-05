Ласицкене рассказала, что травма ахилла ее больше не беспокоит

"Ахилл, скажем так, под контролем, то есть мы понимаем, что делать, чтобы хорошо подойти к прыжкам, к разминке, - сказала Ласицкене. - Немного поменялась разминка, но это нормально, так и должно быть после такой травмы, да, она меня не тревожит вообще никак. Восстанавливалась под руководством реабилитолога, делала физиоупражнения. Вместе с реабилитологом и тренером конструировали тренировки".