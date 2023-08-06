Гимнастки РФ выиграли групповые упражнения со скакалками на Играх стран СНГ

Российские гимнастки одержали победу в групповых упражнениях со скакалками на II Играх стран СНГ в Белоруссии.

Вторую строчку заняли белорусские спортсменки, третьими стали азербайджанки. В групповых упражнениях с мячом первенствовали белорусские гимнастки, вторыми стали россиянки, третьими - представительницы Азербайджана.

Россиянка Арина Аверина стала первой в упражнениях с обручем, второе место заняла ее соотечественница Лала Крамаренко, третье - белоруска Алина Горносько. В упражнениях с мячом золотая медаль досталась Горносько, серебряная - Крамаренко, бронзовая - белоруске Елизавете Зарькиной.

Крамаренко поднялась на первую ступень пьедестала в упражнениях с булавами, второй стала Горносько, третьей - россиянка Анна Попова. В упражнениях с лентой победила Крамаренко, второй стала Попова, третьей - Горносько.