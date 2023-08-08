Легкоатлеты Ласицкене и Недосеков получили уайлд-кард в финал в Екатеринбург

«Если эти два спортсмена подтвердят своё участие в финале «Королевы спорта», то они будут допущены до соревнований дополнительно к восьмерке лучших, которые отбирались в финал на протяжении всего сезона», – сказано в официальном пресс-релизе на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики.