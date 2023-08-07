Бегун Сойкка считает, что мельдоний оказался в его допинг-пробе по вине злоумышленника

"Когда я узнал, что нам дали по два года с учетом срока, отбытого во временном отстранении, то был ошеломлен, - признался Сойкка. - Для меня это стало радостным событием, потому что теперь до выхода из дисквалификации осталось совсем немного времени. Год и девять месяцев прошли в борьбе за честное имя, но и без наказания наши нарушения, наверное, невозможно было оставить. Если бы арбитры ДАК не были уверены в том, что мы не принимали сознательно мельдоний, то никогда бы не дали нам лишь по два года".