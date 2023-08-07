Белорусской бегунье Тимановской разрешили выступать за Польшу

Всемирная легкоатлетическая ассоциация разрешила белорусской бегунье Кристине Тимановской выступать за команду Польши. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на World Athletics.

В 2021 году Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров, но после отстранения двух белорусских спортсменок от эстафеты 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб в этот забег поставили ее. Бегунья данное решение раскритиковала.

После этого Олимпийский комитет Белоруссии отстранил Тимановскую от участия в Олимпиаде «по заключению врачей в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Спортсменка заявляла, что ее пытались насильно вывезти из Японии и запросила убежища в Европе.