Экс-россиянка Куличенко завоевала серебро для Кипра на Универсиаде в Чэнду

Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко, представляющая Кипр и Университет Джорджии (США), завоевала серебряную медаль 31-й летней Всемирной Универсиады FISU, которая завершилась сегодня в китайском городе Чэнду.

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Результат спортсменки в прыжках в высоту – 1 метр 91 сантиметр, эта медаль стала пятой в копилке Кипра на Универсиаде.

Куличенко, сменившая гражданство ещё два года назад, только с текущего сезона начала представлять Кипр на международных соревнованиях.