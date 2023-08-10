Гимнаст Далалоян отказался выступать на соревнованиях не под флагом России
Олимпийский чемпион задаёт резонные вопросы МОК.
Олимпийский чемпион российский гимнаст Артур Далалоян заявил, что не намерен принимать участие в международных соревнованиях, пока россиянам запрещено пользоваться национальным флагом, гербом и гимном.
«Я уже говорил, что выступать без флага — дно. Я не согласен выступать не под флагом Россиию Какие есть основания, чтобы оставлять нас без флага? Я считаю, что их совершенно нет», — приводит слова Далалояна «Матч ТВ».
В июле исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, начиная с 1 января 2024 года.
28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал всем международным спортивным федерациям в случае допуска спортсменов из России и Беларуси до стартов осуществлять его индивидуальном порядке, исключив участие атлетов, имеющих связь с силовыми структурами и выражавших общественную поддержку СВО.