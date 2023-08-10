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Гимнаст Далалоян отказался выступать на соревнованиях не под флагом России

Олимпийский чемпион задаёт резонные вопросы МОК.

Далалоян отказался выступать на соревнованиях не под флагом России
© Сафонов Александр / Чемпионат

Олимпийский чемпион российский гимнаст Артур Далалоян заявил, что не намерен принимать участие в международных соревнованиях, пока россиянам запрещено пользоваться национальным флагом, гербом и гимном.

«Я уже говорил, что выступать без флага — дно. Я не согласен выступать не под флагом Россиию Какие есть основания, чтобы оставлять нас без флага? Я считаю, что их совершенно нет», — приводит слова Далалояна «Матч ТВ».

В июле исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, начиная с 1 января 2024 года.

Как Россию исключили из спорта

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал всем международным спортивным федерациям в случае допуска спортсменов из России и Беларуси до стартов осуществлять его индивидуальном порядке, исключив участие атлетов, имеющих связь с силовыми структурами и выражавших общественную поддержку СВО.

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