Легкоатлетка Куличенко опубликовала видео, на котором позирует в купальнике

8 августа Куличенко выиграла серебряную медаль в прыжках в высоту на Универсиаде в китайском Чэнду. Она показала результат 1,91 м. Победу одержала Амоанимаа Йебоа, которая прыгнула на три сантиметра выше. Медаль Куличенко стала пятой для Кипра на турнире.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от соревнований. В 2021 году Куличенко решила сменить спортивное гражданство на кипрское. Она проживает и учится в США. Благодаря своему отцу-бизнесмену ей удалось получить кипрское гражданство, так как он вложил более €2 млн в инвестиции. 17 июля она одержала победу на молодежном чемпионате Европы-2023 по легкой атлетике в финском Эспоо. Это первая золотая медаль в истории Кипра.