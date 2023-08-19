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Ласицкене заявила о желании подойти к Олимпиаде в форме, несмотря на заявления Коу

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене, несмотря на возможной недопуск российских спортсменов, хочет быть в хорошей форме к Играм 2024 года в Париже. Об этом Ласицкене рассказала журналистам.

Ласицкене заявила о желании подойти к Олимпиаде в форме, несмотря на заявления Коу
© РИА Новости

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) британец Себастьян Коу в четверг заявил, что не видит шансов на участие россиян в Олимпийских играх в Париже.

"Слова Коу были ожидаемы. Планы мои не меняются - я хочу быть в форме к Парижу", - сказала Ласицкене.

С марта 2022 года после обострения ситуации на Украине World Athletics запретила российским и белорусским легкоатлетам выступать на турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.