Нигерийскую бегунью Тоби Амусан оправдали в деле о допинге

Нигерийская легкоатлетка Тоби Амусан , которая в прошлом сезоне установила новый мировой рекорд по бегу на 100 м с барьерами среди женщин, больше не обвиняется в нарушении антидопинговых правил.

Коллегия Дисциплинарного трибунала большинством голосов сегодня установила, что Тоби Амусан не совершала нарушений антидопинговых правил (ADRV) в течение 12 последних месяцев. Отстранение снято, но AIU оставила за собой право подать в CAS.

Амусан установила новый мировой рекорд среди женщин по бегу на 100 м с барьерами в прошлом сезоне, в полуфинале чемпионата мира по лёгкой атлетике, проходившего в США. Спортсменка преодолела эту дистанцию за 12,12 секунды. Это на 0,08 секунды быстрее мирового рекорда, установленного американкой Кендрой Харрисон в 2016 году. Кроме того, многие легкоатлетки, выступавшие в этом виде программы, серьёзно улучшили свои результаты.