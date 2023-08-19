Призерка ЧМ назвала меняющих гражданство атлетов второстепенными для России

Серебряная призерка чемпионата мира — 1993 в тройном прыжке Иоланда Чен заявила, что вообще бы не реагировала на смену спортивного гражданства у российских атлетов, а также отметила, что не стала бы удерживать спортсменов, которые решили уехать. Ее слова приводит Metaratings.

«Зачем они нам? Пусть катаются, где хотят. У нас есть шикарная группа Этери Тутберидзе, которая поставляет все время потрясающих спортсменок. Это даже стыдно для такой могучей спортивной державы цепляться за каких-то второстепенных спортсменов, которые собираются уехать», — заявила Чен.

4 августа источник сообщил РИА Новости, что российская фигуристка Софья Самоделкина в ускоренном порядке получила гражданство Казахстана и будет выступать за новую страну. При этом Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) еще не одобрила переход спортсменки под юрисдикцию другой национальной федерации. 7 августа исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана Надежда Перфильева сообщила, что фигуристка получила паспорт Казахстана

В прошлом сезоне на этапе Гран-при России в Самаре Самоделкина одержала победу по результатам короткой и произвольной программ, опередив призерку Олимпийских игр Александру Трусову и Ксению Гущину.

Самоделкина тренируется в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской, в группу к которой она перешла перед началом прошлого сезона.