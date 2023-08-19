Легкоатлет Лысенко оценил шансы на попадание россиян на Олимпиаду

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко заявил, что не ждет допуска россиян на парижскую Олимпиаду. Вместо этого он настроен брать новые высоты на Играх БРИКС и Дружбы, передает РИА Новости.

«Я уже, в принципе, не ожидаю, что нас пустят на Олимпиаду, настроен на другие цели. Очень рад, что у нас запланированы крупные старты - Игры БРИКС и Дружбы, надеюсь, что все получится», - сказал Лысенко.

В субботу Лысенко с результатом 2,35 метра выиграл турнир «Королева российского спорта» в Екатеринбурге. В финале он трижды штурмовал планку на высоте 2,37 метра, но не смог преодолеть эту высоту, которая стала бы лучшим результатом сезона в мире.

Спортсмен отметил, что не смог справиться с эмоциями. Не исключено, что он постарается взять высоту на турнире в Минске 25 августа.

В субботу в Будапеште стартовал чемпионат мира по легкой атлетике, куда россияне не допущены. Лысенко отметил, что будет следить за соревнованиями, и ему «очень интересно, что они там напрыгают, хочется сравнить с нашими результатами».