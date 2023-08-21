World Athletics разрешила бегунье из РФ Богдановой выступать за США

Серебряный призер Кубков России 2017 и 2018 годов в беге на 3 000 метров с препятствиями Алсу Богданова (Леннеман) получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) право выступать за США на международных стартах. Об этом ТАСС сообщили в World Athletics.

Спортсменка имеет право представлять США с 28 июня 2023 года. Богдановой (Леннеман), выступавшей на внутрироссийских соревнованиях за Татарстан, 29 лет. В 2018 году она закончила учебу в Восточно-Мичиганском университете (США).

Согласно информации с сайта World Athletics Богданова (Леннеман) последний раз выходила на старт в России в январе 2019 года, когда на турнире в Новочебоксарске финишировала третьей в беге на 3 000 метров. С 2015 по 2023 год спортсменка часто принимала участие в турнирах, проходивших на территории США. Последним стартом в 2023 году для Богдановой (Леннеман) является турнир Johnny Loaring Classic в Канаде (24 июня), где она показала восьмой результат в беге на 1 500 метров.