Шубенков: на Западе даже не знают, где Украина находится

Чемпион мира 2015 года по легкой атлетике Сергей Шубенков в интервью РИА Новости заявил, что не исключает провокаций от украинских спортсменов в случае допуска российских атлетов на международные старты.

По его словам, вероятность скандальных ситуаций с другими иностранными атлетами при этом будет невысокой.

«Скандалы не нужны никому, их предпочитают избегать. Но, честно, на Западе спортсмены даже не знают, где Украина находится. Поэтому вообще никаких провокаций от них ожидать не приходится.

А вот от украинцев, к сожалению, да. Причем, увы, достаточно двух балбесов с промытыми мозгами, чтобы испортить всю атмосферу праздника и взаимопонимания», — заявил Шубенков.

В декабре 2019 года Шубенкову было присвоено воинское звание капитана, также он является обладателем медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».