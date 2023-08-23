Имя Елены Исинбаевой пропало с арки стадиона в Махачкале

В Махачкале демонтировали надпись «Стадион им. Елены Исинбаевой» с арки одной из республиканских арен. Ранее с таким предложением выступил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Глава региона так отреагировал на решение Исинбаевой переехать в Испанию, а также слова спортсменки, что её воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, носят номинальный характер и к Вооружённым силам РФ она не имеет никакого отношения.

Стадион имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой» вновь переименован в «Труд». Это название стадион носил с момента своего основания в 1960 году до 2017 года.