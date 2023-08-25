Исинбаева высказалась о списке World Athletics без россиянок

«Напомню переизбранному президенту World Athletics (Себастьяну Коу – Sports.ru) о влиянии, которое Елена Исинбаева оказала на развитие легкой атлетики в мире за последние 20 лет.



Тот факт, что международное руководство так рьяно пытается замалчивать историю, которая творилась задолго до начала их правления, лишь доказывает величие, значимость и бессмертие моих достижений», – написала Исинбаева в инстаграме, опубликовав видео с чемпионата мира-2005 в Хельсинки, где она установила мировой рекорд – 5,01 м.