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Исинбаева прокомментировала свое отсутствие в рейтинге World Athletics

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева прокомментировала список самых влиятельных спортсменок в истории чемпионатов мира, который составила Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics). Об этом сообщает Sport24.

В список World Athletics попали 40 спортсменок, при этом среди них нет россиян. В ответ на это Исинбаева опубликовала кадры с Чемпионата мира-2005, на котором она установила мировой рекорд по прыжкам с шестом.

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«Напомню переизбранному президенту World Athletics о влиянии, которое Елена Исинбаева оказала на развитие легкой атлетики в мире за последние 20 лет. Тот факт, что международное руководство так рьяно пытается замалчивать историю, которая творилась задолго до начала их правления, лишь доказывает величие, значимость и бессмертие моих достижений», – написала спортсменка в своих социальных сетях.

Ранее в Дагестане переименовали стадион имени Елены Исинбаевой.

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