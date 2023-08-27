Украинка Могучих впервые стала чемпионкой мира в прыжках в высоту

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования в прыжках в высоту среди женщин. Победу одержала легкоатлетка из Украины Ярослава Могучих, ставшая единственной из всех участниц, кому удалось взять планку в 2 метра и 1 сантиметр.