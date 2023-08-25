Ноа Лайлз завоевал золото ЧМ-2023 в беге на 200 метров, оформив «золотой» дубль

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования мужчин в беге на 200 метров. Победу одержал представитель США Ноа Лайлз, ранее выигравший на чемпионате мира забег на 100 метров. Лайлз преодолел 200 метров за 19,52 секунды.