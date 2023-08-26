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Российской легкоатлетке разрешили выступать за Швейцарию

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) дала право российской бегунье Наталье Гемперле (Виноградовой) выступать за Швейцарию. Об этом сообщает ТАСС.

Российской легкоатлетке разрешили выступать за Швейцарию
© globallookpress.com

В 2016 году легкоатлетка вышла замуж за швейцарца Рольфа Гемперле. Таким образом, она смогла сменить спортивное гражданство на швейцарское, поскольку прожила в этой стране более трех лет. Спортсменка никогда не представляла Россию на легкоатлетических стартах.

17 августа президент World Athletics Себастьян Коу заявил, что российские легкоатлеты с большой долей вероятности не выступят на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.

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