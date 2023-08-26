Член МОК Тарпищев призвал не трогать Исинбаеву

«Мы с Исинбаевой работаем в МОК, делаем свое дело. Не надо ее трогать. Переименовывают стадион в Дагестане? Надо быть выше этого и не обращать внимания. Это обсуждение не идет на пользу. Ее заклевали, в МОК задают вопросы. А мы продолжаем раздувать историю. Зачем? Смысла в этом нет», – сказал Тарпищев.