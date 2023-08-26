Американец Лайлз повторил результат Болта, выиграв третье золото на ЧМ

26-летний американский легкоатлет Ноа Лайлз повторил рекорд спринтера Усэйна Болта из Ямайки, выиграв на чемпионате мира забеги на 100 и 200 метров, а также завоевав золотую награду в эстафете 4 по 100 метров в составе команды США.

© Чемпионат.com

Последнее аналогичное достижение Болта датируется 2015 годом.

В забеге на 100 метров американец на финише показал время 9,83 секунды. Дистанцию 200 метров Лайлз преодолел за 19,52 секунды. В беге 4 по 100 метров команда США, в составе Фреда Керли, Брэндона Корнес, Кристиана Коулмана и Ноа Лайлза, финишировала первой, преодолев расстояние за 37,38 секунд.