Американец Лайлз повторил результат Болта, выиграв третье золото на ЧМ

Лайлз повторил результат Болта, выиграв третье золото на чемпионате мира
26-летний американский легкоатлет Ноа Лайлз повторил рекорд спринтера Усэйна Болта из Ямайки, выиграв на чемпионате мира забеги на 100 и 200 метров, а также завоевав золотую награду в эстафете 4 по 100 метров в составе команды США.
Последнее аналогичное достижение Болта датируется 2015 годом.
В забеге на 100 метров американец на финише показал время 9,83 секунды. Дистанцию 200 метров Лайлз преодолел за 19,52 секунды. В беге 4 по 100 метров команда США, в составе Фреда Керли, Брэндона Корнес, Кристиана Коулмана и Ноа Лайлза, финишировала первой, преодолев расстояние за 37,38 секунд.
Чемпионат мира – 2023 по лёгкой атлетике стартовал в Будапеште (Венгрия) 19 августа и завершится уже завтра, 27 августа.
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