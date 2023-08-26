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Лайлз повторил результат Болта, выиграв третье золото на чемпионате мира

26-летний американский легкоатлет Ноа Лайлз повторил рекорд спринтера Усэйна Болта из Ямайки, выиграв на чемпионате мира забеги на 100 и 200 метров, а также завоевав золотую награду в эстафете 4 по 100 метров в составе команды США.

Американец Лайлз повторил результат Болта, выиграв третье золото на ЧМ
© Чемпионат.com

Последнее аналогичное достижение Болта датируется 2015 годом.

В забеге на 100 метров американец на финише показал время 9,83 секунды. Дистанцию 200 метров Лайлз преодолел за 19,52 секунды. В беге 4 по 100 метров команда США, в составе Фреда Керли, Брэндона Корнес, Кристиана Коулмана и Ноа Лайлза, финишировала первой, преодолев расстояние за 37,38 секунд.

Чемпионат мира – 2023 по лёгкой атлетике стартовал в Будапеште (Венгрия) 19 августа и завершится уже завтра, 27 августа.

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