Сборная США выиграла медальный зачёт ЧМ-2023 по легкой атлетике

Сегодня, 27 августа, завершился чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023, проходивший в Будапеште (Венгрия). Лидером медального зачёта соревнований стала сборная США. Американцы выиграли 12 золотых, восемь серебряных и девять бронзовых медалей (в сумме — 29 медалей).

Второе место в общем зачёте заняла сборная Испании — спортсмены этой страны заработали четыре золотых и одну серебряную медаль (в сумме — 5). Третьей стала сборная Ямайки — её атлеты выиграли три золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали (в сумме — 12).