Чемпион ОИ осудил украинку Магучих за националистический лозунг

«У нас побед в СССР и России было в 150 раз больше, но мы никогда не кричали, что мы лучше всех. И что (Нестор) Махно — наш. Я не хочу говорить огульно обо всем народе Украины, но многие там националисты. И еще генерал (Павел) Судоплатов сказал, что националист в десятом поколении будет националистом. И я, конечно, такое осуждаю», — сказал Тихонов.