Мо Фарах провел свой последний забег в Лондоне, где стал четвертым

Четырёхкратный олимпийский чемпион, британский бегун Мо Фарах провёл свой последний забег в Лондоне в полумарафоне The Big Half, став лишь четвёртым.

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Фарах преодолел дистанцию за 1 час 2 минуты 40 секунд, отстав от лидера на 1 минуту и 35 секунд.

Он рекордные три раза выигрывал данный забег. В январе этого года 40-летний британец заявлял, что завершит карьеру в 2023 году.

Напомним, Фарах выиграл золотые медали на дистанциях 5 км и 10 км на Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро. Также он является шестикратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.