Уехавшая в Испанию Исинбаева поделилась философской цитатой

Философскую цитату о пруде и океане опубликовала в соцсетях прыгунья Елена Исинбаева, уехавшая в Испанию. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Не нужно притворяться прудом, являясь океаном, чтобы других не испугать своими глубинами», - написала спортсменка.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не включила Исинбаеву в рейтинг влиятельных спортсменок. Он составлялся с учётом всей истории проведения чемпионатов мира.

При этом олимпийская чемпионка заявляла, что является «человеком мира». Воинские звания, полученные во времена выступления за ЦСКА, она назвала номинальными.