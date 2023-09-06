Тарасова объяснила, почему Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов МОК

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила попадание олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаева в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), передает «Спорт-Экспресс».
«Это нормально, что она сохранила место в комиссии спортсменов МОК. Она умный, образованный человек. Она не будет обижаться на все, что про нее говорили в СМИ», — сказала Тарасова.
5 сентября стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева сохранила свой пост в комиссии спортсменов МОК, где будет представлять интересы России.
12 июля испанские СМИ сообщили о том, что Елена Исинбаева переехала жить на Канарские острова. В статье отмечалось, что российская спортсменка ведет сдержанный образ жизни, но проживает в «роскошном комплексе».