Около 11 тысяч участников марафона в Мексике были дисквалифицированы

Около 11 тысяч участников марафона в Мехико были дисквалифицированы.

Забег прошел 27 августа, в нем выступили около 30 тысяч человек.

Организаторы забега начали расследование после получения многочисленных жалоб на то, что бегуны использовали на дистанции автомобили, велосипеды и общественный транспорт.

После проверки выяснилось, что больше трети участников не прошли все контрольные точки на 42-километровом маршруте. При этом некоторые спортсмены оспорили решение о дисквалификации – они заявили, что их трекеры некорректно записали информацию.

«Институт спорта Мехико продолжит выявлять случаи неспортивного поведения со стороны участников марафона XL Mexico City Marathon Telcel 2023. Их результаты будут аннулированы», – говорится в заявлении, текст которого приводит Marca.