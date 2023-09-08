Около 11 тысяч участников марафона в Мексике были дисквалифицированы за жульничество. Они преодолели часть дистанции на транспорте
Около 11 тысяч участников марафона в Мехико были дисквалифицированы.
Забег прошел 27 августа, в нем выступили около 30 тысяч человек.
Организаторы забега начали расследование после получения многочисленных жалоб на то, что бегуны использовали на дистанции автомобили, велосипеды и общественный транспорт.
После проверки выяснилось, что больше трети участников не прошли все контрольные точки на 42-километровом маршруте. При этом некоторые спортсмены оспорили решение о дисквалификации – они заявили, что их трекеры некорректно записали информацию.
«Институт спорта Мехико продолжит выявлять случаи неспортивного поведения со стороны участников марафона XL Mexico City Marathon Telcel 2023. Их результаты будут аннулированы», – говорится в заявлении, текст которого приводит Marca.
Марафону в Мехико присвоен статус World Athletics Gold Label, который присуждается соревнованиям, отвечающим самым строгим стандартам планирования, организации и проведения.
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Около 11 тысяч участников марафона в Мексике были дисквалифицированы за жульничество. Они преодолели часть дистанции на транспорте