Якоб Ингебригтсен обновил мировой рекорд в беге на 2000 метров

Олимпийский чемпион из Норвегии Якоб Ингебригтсен обновил мировой рекорд на дистанции 2000 метров. На этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе Ингебригтсен преодолел 2 км за 4 минуты 43,13 секунды. Предыдущее достижение принадлежало марокканцу Хишаму Эль-Герружу, который в 1999 году пробежал эту дистанцию за 4.44,79, то есть на полторы секунды медленнее.