Олимпийская чемпионка Мельникова заявила, что передумала завершать карьеру
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила, что пока не планирует завершать карьеру.
На Кубке России, который прошел на федеральной территории Сириус, Мельникова стала лучшей в опорном прыжке.
— В данный период, учитывая все новости и отсутствие стартов, я снова стала допускать мысли о том, что надо бы уже развиваться в другой сфере и потихоньку уходить.
Но после этих соревнований, из за невероятной свободы в своей гимнастике, из за любви зрителя ко мне, из за удовольствия от выступлений, я стала понимать, что я тут еще надолго.
Так что, третий этап в моей карьере начинается, добро пожаловать, — написала Мельникова в социальной сети.
23 летняя Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, абсолютная чемпионка мира в личном многоборье 2021, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в личном многоборье и вольных упражнениях, серебряный призер Олимпиады 2016 год в командном первенстве.