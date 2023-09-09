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Олимпийская чемпионка Мельникова заявила, что передумала завершать карьеру

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила, что пока не планирует завершать карьеру.

Олимпийская чемпионка Мельникова заявила, что передумала завершать карьеру
© матч тв

На Кубке России, который прошел на федеральной территории Сириус, Мельникова стала лучшей в опорном прыжке.

— В данный период, учитывая все новости и отсутствие стартов, я снова стала допускать мысли о том, что надо бы уже развиваться в другой сфере и потихоньку уходить.

Но после этих соревнований, из за невероятной свободы в своей гимнастике, из за любви зрителя ко мне, из за удовольствия от выступлений, я стала понимать, что я тут еще надолго.

Так что, третий этап в моей карьере начинается, добро пожаловать, — написала Мельникова в социальной сети.

23 летняя Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, абсолютная чемпионка мира в личном многоборье 2021, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в личном многоборье и вольных упражнениях, серебряный призер Олимпиады 2016 год в командном первенстве.